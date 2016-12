13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Criminal Minds Das Licht von tausend Sonnen USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Colorado ist eine Passagiermaschine mit mehr als 150 Menschen an Bord abgestürzt. Bis auf den Co-Piloten hat niemand das Unglück überlebt. Das BAU-Team untersucht die mysteriösen Begleiterscheinungen, denn es gibt Zeugen, die ein grelles Licht gesehen haben wollen. Es steht die Behauptung im Raum, dass das Militär das Flugzeug abgeschossen habe. Kate Callahan (Jennifer Love Hewitt) fühlt sich durch den Fall an eine Tragödie erinnert, die sich in ihrer eigenen Familie ereignet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini