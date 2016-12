13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Blutroulette USA 2009 Stereo 16:9 Merken In drei verschiedenen Städten werden je sieben vermeintliche Selbstmörder gefunden, die alle in ähnlicher Umgebung starben. Als in L.A. drei weitere Leichen entdeckt werden, die in das Muster passen, kommt Dons Team zum Einsatz. Die Ermittler stoßen auf ein Video, aus dem hervorgeht, dass es sich um eine makabere Onlineversion von Russischem Roulette handelt. Wird es Charlie gelingen, die Website des Glücksspielrings rechtzeitig zu entschlüsseln, bevor es weitere Opfer gibt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Dylan Bruno (Colby Granger) Sophina Brown (Nikki Betancourt) Originaltitel: Numb3rs Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Don McGill Kamera: Ron Garcia, Ronald Víctor García Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16