13th Street 10:35 bis 11:25 Krimiserie Criminal Minds Am Ende des Tages (2) USA 2009 Stereo 16:9 Die BAU-Profiler finden das Versteck des Psychopathen auf einer Farm in Kanada. Doch dieser kann mit seinem kürzlich entführten Opfer fliehen. Im Müll der Farm findet das BAU-Team mehrere blutverschmierte Kleidungsstücke und Leichenteile. Als klar wird, dass sich Williams Schwester unter den Toten befindet, schwört William Hightower (Sharif Atkins) Rache. Währenddessen taucht ein nicht gefasster Killer aus der Vergangenheit wieder auf, der es auf Hotch (Thomas Gibson) abgesehen hat. Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Sharif Atkins (William Hightower) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Edward Allen Bernero Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini Altersempfehlung: ab 16