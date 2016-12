Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - Werder Bremen, bwin Topspiel der Woche, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Hertha hat sich unter Pal Dardai zu einer echten Spitzenmannschaft entwickelt. Ein gutes Beispiel dafür war der 3:2-Sieg in Wolfsburg. Die Berliner ließen sich weder vom frühen Rückstand noch vom zweiten Gegentreffer kurz nach dem 1:1-Ausgleich verunsichern. "Es spricht für den Charakter der Mannschaft, dass wir so zurückgekommen sind", lobte Sebastian Langkamp. Als die Berliner schließlich das 2:2 erzielt hatten, "haben wir konsequent auf Sieg gespielt", freute sich Hertha-Coach Dardai. Diese Marschroute wird sein Team auch gegen Werder verfolgen. Die Bremer konnten sich jüngst über einen 2:1-Sieg gegen Abstiegskonkurrent Ingolstadt freuen. Moderation: Sebastian Hellmann, Komme In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann