Sky Bundesliga 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - FC Augsburg, 14. Spieltag D Der Knoten ist geplatzt! Als letztes Bundesligateam hat der HSV seinen ersten Saisonsieg gefeiert. "Wir haben verdient gewonnen", erklärte Markus Gisdol nach dem 2:0-Erfolg in Darmstadt. Der Hamburger Trainer wies aber daraufhin, dass das erst der "Anfang" gewesen sei: "Das Team geht Schritte vorwärts, es entsteht etwas, aber wir haben noch viele Schritte vor uns", sagt Gisdol. Der nächste logische Schritt wäre der erste Heimsieg seit dem 22. April. Da hat der FCA naturgemäß etwas dagegen. Die Augsburger holten jüngst ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und haben sich in den vergangenen Wochen still und heimlich etwas von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Kommentar: Roland Evers