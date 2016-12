Sky Bundesliga 15:30 bis 17:30 Fußball Fußball: Bundesliga FC Ingolstadt 04 - RB Leipzig, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Eine bittere Niederlage kassierte der FC Ingolstadt im Kampf um den Klassenerhalt. Bei Abstiegskonkurrent Werder unterlagen die "Schanzer" mit 1:2. "Wir sind enttäuscht. Wir hätten hier einen Punkt verdient gehabt", erklärte FCI-Coach Maik Walpurgis, dem jedoch vor allem die zweite Hälfte Mut machte: "Wir werden an der Leistung speziell im zweiten Abschnitt anknüpfen und nach vorne schauen." Was er dort sieht, könnte ihm allerdings Angst machen. Denn RB Leipzig verteidigte mit dem achten Sieg in Serie, einem verdienten 2:1 gegen starke Schalker, seine Tabellenführung. "Wir haben keinen Druck", sagt RB-Spielmacher Emil Forsberg, "wir wollen nur immer drei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie