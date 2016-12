Sky Bundesliga 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Spiele, sechs Punkte - Fürths Interimscoach Janos Radoki feierte einen Einstand nach Maß. Zuletzt durfte sich der 44-Jährige über ein 2:1 in Karlsruhe freuen. Sein Erfolgsgeheimnis: "Wer im Training nicht an Grenzen geht, der kann sie im Spiel nicht nach oben verschieben." An seine Grenzen stößt in der laufenden Saison St. Pauli. Gegen Kaiserslautern kamen die "Kiezkicker" nicht über ein 0:0 hinaus, warten seit elf Runden auf einen Sieg, sind mit mickrigen sieben Punkten seit acht Spieltagen in Serie Träger der "roten Laterne". "Wir haben nur einen kleinen Schritt gemacht, aber einen wichtigen", glaubt Trainer Ewald Lienen, "nur wenn wir jede Woche In Google-Kalender eintragen Bildergalerie