Discovery Channel 02:15 bis 03:00 Dokusoap Cuban Chrome Crank-Shafted USA 2015 Stereo 16:9 Merken Demetrio Montalvo und seine Söhne suchen verzweifelt nach einem neuen Motor für ihren Oldtimer, Baujahr 1953. Auf Kuba braucht man gute Kontakte, um solche Probleme zu lösen. Zum Glück weiß ein Mitglied des "A Lo Cubano Car Club of Havana" Rat: Eine Witwe möchte den Wagen ihres verstorbenen Mannes verkaufen, unter dessen Motorhaube schlummert eine 3,2-Liter-Maschine. So eine Gelegenheit bekommt man im Inselstaat nicht alle Tage. Doch die Sache hat einen Haken: Für die Montage brauchen die Kfz-Freaks weitere Ersatzteile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cuban Chrome Altersempfehlung: ab 6

