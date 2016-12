Discovery Channel 16:45 bis 17:30 Dokusoap Offroad Survivors Im Tal der Giganten GB 2013 Stereo 16:9 Merken Bill Wu und sein Partner Gary sind in dieser Episode mit ihrem Geländewagen in Baja California unterwegs. Die Halbinsel im Westen Mexikos besteht zu großen Teilen aus Wüste. Abseits öffentlicher Verkehrsstraßen kämpfen sich die "Offroad Survivors" in der Wildnis durch schwer zugängliche Dünenlandschaften in Richtung "Valley of the Giants" . Namensgeber des Tals sind gigantische, bis zu 15 Meter hohe Kakteen. Das größte Hindernis erwartet die Abenteurer jedoch am Ende der Strecke. Dort müssen die Outdoorspezialisten mit dem Auto einen 100 Meter langen Canyon überwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors