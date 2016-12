Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Heimtückische Viren USA 2009 Stereo 16:9 Merken Igittigitt! In dieser Episode der Doku-Serie wird es für Adam und Jamie stellenweise richtig eklig. Die "Mythbusters" begeben sich nämlich auf Bakterienjagd. Stimmt es wirklich, dass auf Alltagsgegenständen wie zum Beispiel Handys oder Computer-Tastaturen mehr Bazillen und Viren herum spazieren, als auf einem Toilettensitz? Die "Wissensjäger" schauen dem unsichtbaren Feind tapfer ins Auge und finden heraus, wo sich die heimtückischen Biester verstecken. Tory, Grant und Jessi widmen sich unterdessen einer spektakulären Verfolgungsjagd aus dem Kinofilm "Speed Zone" . Kann ein 1 1/2 Tonnen schweres Auto tatsächlich wie ein Stein übers Wasser hüpfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Jessi Combs (Herself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Alice Dallow Drehbuch: Jessica Mallett