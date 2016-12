Sky Cinema Family HD 20:15 bis 21:55 Fantasyfilm Ella - Verflixt und zauberhaft USA 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Halbwaise Ella Enchanted wird von einer Fee mit einem Zauber belegt. Fortan muss sie alles tun, was man ihr sagt. Das nutzen ihre böse Stiefmutter und deren Töchter schamlos aus. Moderne Version des Grimm-Märchens Aschenputtel, in der sich Anne Hathaway als Ella gegen die grausame Stiefmutter und deren durchtriebene Töchter durchsetzen muss, um den Zauber zu brechen und das Herz des geliebten Prinzen zu erobern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Hathaway (Ella) Hugh Dancy (Prinz Char) Cary Elwes (Sir Edgar) Aidan McArdle (Slannen) Joanna Lumley (Lady Olga) Lucy Punch (Hattie) Jennifer Higham (Olive) Originaltitel: Ella Enchanted Regie: Tommy O'Haver Drehbuch: Laurie Craig, Karen McCullah, Kirsten Smith, Jennifer Heath, Michele J. Wolff Kamera: John de Borman Musik: Nick Glennie-Smith