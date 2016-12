Sky Atlantic HD 23:10 bis 23:55 Mysteryserie The Strain First Born USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kelly Goodweather (Natalie Brown) erklärt ihrem Sohn Zack (Max Charles), dass er vom Master für eine besondere Aufgabe auserwählt wurde. Eph (Corey Stoll) und Quinlan (Rupert Penry-Jones) sind im Besitz des Occido Lumen und beraten ihr weiteres Vorgehen. - Drastisch-düsterer Serienschocker um ein Horror-Vampirvirus, von "Hellboy"-Macher Guillermo del Toro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Jack Kesy (The Master) Miguel Gomez (Augustin "Gus" Elizalde) Ruta Gedmintas (Dutch Velders) Originaltitel: The Strain Regie: Ken Girotti Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan Altersempfehlung: ab 16