Sky Atlantic HD 22:05 bis 22:35 Serien Nurse Jackie Wie du mir, so ich dir USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Krankenschwester Jackie (Edie Falco) hat ihre Zulassung wieder und kehrt in die Notaufnahme zurück. Ihr Arbeitsbeginn wird dramatisch: Dr. Prince (Tony Shalhoub) bringt einen Patienten in Lebensgefahr und bricht zusammen. Jackie muss unter Anleitung einen schwierigen Eingriff zu Ende bringen. - Vielschichtiger, schwarzhumoriger US-Serienhit mit "Sopranos"-Star Edie Falco als tablettenabhängige Krankenschwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Stephen Wallem (Thor Lundgren) Betty Gilpin (Dr. Carrie Roman) Tony Shalhoub (Dr. Bernard Prince) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Brendan Walsh Drehbuch: Evan Dunsky, Liz Brixius, Linda Wallem, Liz Flahive, Heidi Schreck Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 12