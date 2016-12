Sky Atlantic HD 10:55 bis 12:00 Serien Big Love Vom Regen in die Traufe USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill (Bill Paxton) und sein Schwiegervater Roman, der Ex-Chef des Mormonenclans, geraten aneinander, als Roman herausfindet, dass Rhonda verschwunden ist. Die junge Frau war ihm versprochen und flüchtete. Unterdessen wirft Bills älteste Tochter Sarah (Amanda Seyfried) ein Auge auf jemanden aus ihrer Selbsthilfegruppe. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Grace Zabriskie (Lois Henrickson) Melora Walters (Wanda Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Adam Davidson Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Jeanette Collins, Mimi Friedman, Jennifer Schuur, Doug Stockstill Kamera: Haskell Wexler Musik: David Byrne Altersempfehlung: ab 12