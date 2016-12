Sky Atlantic HD 05:00 bis 06:00 Krimiserie Magic City Folge: 15 Der Feind kommt näher USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ike Evans (Jeffrey Dean Morgan) Deal in Kuba beschädigt seine Freundschaft mit seinem Hotel-Manager Victor Lazlo (Yul Vázquez). Auch mit seinem Sohn Stevie (Steven Strait) hat er sich überworfen. Der nimmt das Angebot von Ikes Erzfeind Ben Diamond (Danny Huston) an, mit Ben und Madame Renee (Sherilyn Fenn) das neue Freudenhaus in Miami zu führen. - Starbesetzte, mit viel Aufwand produzierte Serie über die Anfänge der Glamour-Hauptstadt Miami. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Dean Morgan (Ike Evans) Olga Kurylenko (Vera) Steven Strait (Stevie Evans) Jessica Marais (Lily) Christian Cooke (Danny Evans) Danny Huston (Ben Diamond) Kelly Lynch (Meg Bannock) Originaltitel: Magic City Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Mitch Glazer Kamera: John Grillo Musik: Daniele Luppi Altersempfehlung: ab 12

