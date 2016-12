Sky Emotion 20:15 bis 22:10 Drama Remember Me USA 2010 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vom Selbstmord seines Bruders hart getroffen, quält sich Tyler (Robert Pattinson) nachdenklich durchs Studentenleben. Bei der lebenslustigen Ally (Emilie de Ravin), die als Kind die Ermordung ihrer Mutter miterleben musste, findet Tyler neuen Lebensmut. Doch ihre Familientragödien stellen die Beziehung auf eine harte Probe. - "Twilight"-Star Robert Pattinson beweist in dem bewegenden Drama sein Schauspieltalent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Rund (Alyssa Craig (11 yrs)) Moisés Acevedo (Mugger) Noel Rodriguez (Mugger) Kevin P. McCarthy (Police Chief) Chris Cooper (Sgt. Neil Craig) Robert Pattinson (Tyler Hawkins) Athena Currey (Toothbrush Girl) Originaltitel: Remember Me Regie: Allen Coulter Drehbuch: Will Fetters Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12