Sky Emotion 16:45 bis 18:20 Drama Ein wundervolles Geschenk CDN 2015 16:9 Dolby Digital Doktorandin Darcy Miller (Rachel Boston) findet im Nachlas ihrer Mutter Gegenstände, die diese engen Freunden und Familienmitgliedern geben wollte. Weil sie ihre Mutter nie kennengelernt hat und mehr über sie erfahren will, macht sie sich auf den Weg, die Dinge zu verteilen. Und macht dabei einige überraschende Erfahrungen. - Bewegendes Drama über eine junge Frau auf schicksalhafter Spurensuche. Bildergalerie Schauspieler: Rachel Boston (Darcy) Jesse Moss (Nathan) Rita Moreno (Beverly) Andrew Airlie (Frank) Sarah-Jane Redmond (Kathy) Ecstasia Sanders (Mindy) Gwynyth Walsh (Elaine) Originaltitel: A Gift of Miracles Regie: Neill Fearnley Drehbuch: Bart Fisher Kamera: Anthony Metchie Musik: Lawrence Shragge Altersempfehlung: ab 6