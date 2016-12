Heimatkanal 04:25 bis 06:05 Melodram Kaiserwalzer A 1953 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Erzherzog Ludwig verbringt den Sommerurlaub in Bad Ischl, wo er sich in die Lehrerin Luise Pichler verliebt. Um ihr nah zu sein, tauscht er mit dem bürgerlichen Leutnant Zauner Namen, Uniform und Unterkunft. Das Liebespaar erlebt Tage voller Glück. Ludwig will für Luise alles aufgeben. Als sie von seiner wahren Identität erfährt, reist sie nach Wien, wo sie von Kaiserin Elisabeth schonungslos mit der Staatsraison konfrontiert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Holst (Kaiserin Elisabeth von Österreich) Rudolf Prack (Erzherzog Ludwig) Winnie Markus (Luise Pichler, Lehrerin) Gunther Philipp (Leutnant Zauner) Hans Holt (Resinger - Lehrer in Ischl) Oskar Sima (Konditor Bachmeyer) Angelika Hauff (Annie) Originaltitel: Kaiserwalzer Regie: Franz Antel Drehbuch: Franz Antel, Jutta Bornemann, Gunther Philipp, Friedrich Schreyvogel Kamera: Hans Theyer Musik: Hans Lang Altersempfehlung: ab 12