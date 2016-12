Heimatkanal 21:45 bis 23:30 Komödie Ferien vom Ich D 1952 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der US-Millionär George B. Stefenson verwandelt unter der Leitung eines Arztes einen Gutshof in ein Kurhotel für gestresste Menschen. Dort kann man sein Alltags-Ich vorübergehend ablegen und erhält dafür einen willkürlichen Rufnamen. Da keiner weiß, wer der andere wirklich ist, bahnen sich unerwartete Freundschaften und Liebeleien an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Prack (George B. Stefenson) Marianne Hold (Eva von Dornberg) Willy Fritsch (Dr. Hartung) Grethe Weiser (Käthe Greiser, genannt Lieschen) Paul Henckels (Heinrich Stumpe, genannt Philipp) Oskar Sima (Ferdinand Unterkirchner, genannt August) Hannelore Bollmann (Henny Busch, genannt Hannelore) Originaltitel: Ferien vom Ich Regie: Hans Deppe Drehbuch: Peter Francke Kamera: Willy Winterstein Musik: Marc Roland