Sky Action 19:30 bis 21:15 Thriller The Tall Man USA, CDN, F 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Über dem Bergbaustädtchen Cold Rock scheint ein Fluch zu liegen. Seit Jahren verschwinden immer wieder Kinder spurlos. Die Einheimischen machen eine Spukgestalt dafür verantwortlich: den "Tall Man". Aber Krankenschwester Julia (Jessica Biel) mag daran nicht glauben. Bis eines Nachts auch ihr Sohn David verschleppt wird. Julia setzt alles daran, ihn zu retten, und landet in einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt. - Unheimliche Atmosphäre und starke Bilder: Das düstere US-Debüt von Frankreichs Horror-Ass Pascal Laugier ("Martyrs"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Biel (Julia Denning) Jodelle Ferland (Jenny) Stephen McHattie (Dodd) William B. Davis (Chestnut) Samantha Ferris (Tracy) Colleen Wheeler (Mrs. Johnson) Eve Harlow (Christine) Originaltitel: The Tall Man Regie: Pascal Laugier Drehbuch: Pascal Laugier Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Todd Bryanton Altersempfehlung: ab 16