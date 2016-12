Motorvision.TV 22:30 bis 02:30 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Coke Zero 400, Daytona International Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Viertes Nachtrennenden der NASCAR Sprint Cup Series auf dem Superspeedway in Florida.160 Runden müssen die Piloten mit gedrosselten Motoren auf dem 2,5 Meilen langen Oval unter Flutlicht in Daytona beim Coke Zero 400 absolvieren. Traditionell findet dieses zweite Saisonrennen auf dem Kurs von Daytona am ersten Samstag des Julis möglichst zeitnah zum Amerikanischen Unabhängigkeitstag statt. Die Fans der Earnhardt Nation warten hier mit Spannung auf einen dritten Sieg ihres Idols. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series