Motorvision.TV 20:00 bis 20:55 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Toyota/Save Mart 350, Sonoma Raceway Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Highlights und die besten Rennbilder vom ersten Straßenkurs-Rennen der NASCAR Sprint Cup Series 2016 in einer kommentierten Zusammenfassung. 110 Runden entsprechend 350 Kilometer sind auf dem Sonoma Raceway in Sears Point zu fahren. Carl Edwards startet für Joe Gibbs Racing von seiner dritten Saison-Pole. Nur zwei aktive Piloten können in Sonoma Mehrfachsiege vorweisen, nämlich Tony Stewart und Kyle Busch. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series