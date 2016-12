Motorvision.TV 14:15 bis 14:40 Magazin Perfect Ride Pony Cars: The American Way of Drive D 2014 Stereo 16:9 Merken Der Ford Mustang ist der Ur-Vater aller Pony-Cars. Und DAS waren noch ECHTE Autos Anfang der 1970er: Robust, bezahlbar, kompakt und leistungsfrisiert bis in den letzten Winkel der langen Motorhauben. Perfect Ride fährt den letzten "echten" Mustang GT 5.0, der nicht mit einem lächerlichen 4-Zylinder Motor nach Europa kommt und ein "Weltauto" sein will. Auch die anderen Cousins des Mustangs, der Challenger und der Camaro, kommen auf einen Ritt vorbei. Muscle-Cars in Concert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride