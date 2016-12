Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 224 Schlagerterror D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Unternehmer Gabriel Mutter liegt erschlagen auf der Toilette seines Reisebusses. Schnell sind zwei Hauptverdächtige gefunden: Der Rentner Jens Pensberg sowie Rolf Nolters. Beide haben ein starkes Motiv und verstricken sich bei den Verhören in konfuse Aussagen. Um Licht ins Dunkle zu bringen, fährt Dr. Kraft bei einer der Reisebus-Butterfahrten in Mutters Unternehmen mit. Die Reise endet dramatisch für die SOKO-Pathologin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Margarita Broich (Claudia Scholz) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Michael Schneider Drehbuch: Christoph Benkelmann Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Stephen Keusch