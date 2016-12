Sky Krimi 07:20 bis 08:25 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lund und Strange, die dem Hinweis auf einen Soldaten namens Perk folgten, mussten erfahren, dass Perk schon vor den Ereignissen in Afghanistan einem Sprengstoffunfall ums Leben kam. Lund ordnet dennoch gegen den Willen der Mutter und ohne offizielle Genehmigung die Exhumierung der Leiche an. Doch entgegen ihren Erwartungen ist der Sarg nicht leer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nicolas Bro (Thomas Buch) Charlotte Guldberg (Karina Munk Jørgensen) Preben Kristensen (Carsten Plough) Ken Vedsegaard (Jens Peter Raben) Stine Prætorius (Louise Raben) Flemming Enevold (Torsten Jarnvig) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Kristoffer Nyholm Drehbuch: Michael W. Horsten, Srren Sveistrup Kamera: Bo Tengberg Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 408 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 168 Min.