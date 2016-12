Sky Nostalgie 22:10 bis 23:45 Horrorfilm Sieben Tote in den Augen der Katze I, F, D 1973 Nach einer Vorlage von Antonio Margheriti, Giovanni Simonelli, Peter Bryan 20 40 60 80 100 Merken In dem düsteren Schloss Dragoustouen in Schottland geschehen grausame Morde. Ein Rasiermessermörder schleicht umher und bringt nacheinander die Bewohner um. Bald verdächtigen sich die Familienmitglieder (u.a. Jane Birkin) gegenseitig. Nur eine Siamkatze weiß, wer der wahre Täter ist. - Von den Wallace-Filmen inspirierter Eurokrimi mit dem damaligen "Amour fou"-Paar Jane Birkin und Serge Gainsbourg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hiram Keller (Graf James) Jane Birkin (Corringa) Venantino Venantini (Pater Robertson) Dana Ghia (Lady Alicia) Françoise Christophe (Lady Mary) Doris Kunstmann (Susanne) Luciano Pigozzi (Angus) Originaltitel: La morte negli occhi del gatto Regie: Anthony M. Dawson Drehbuch: Antonio Margheriti, Giovanni Simonelli Kamera: Carlo Carlini Musik: Riz Ortolani