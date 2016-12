MGM 22:55 bis 00:05 Western Fünf Revolver gehen nach Westen USA 1955 20 40 60 80 100 Merken Während des Bürgerkriegs rekrutieren die Südstaaten fünf zum Tode Verurteilte. Ihnen winkt die Freiheit, wenn sie einen gefährlichen Auftrag übernehmen: Sie sollen konföderiertes Gold retten und einen Verräter stellen. Zwischen den Outlaws kommt es bald zu Reibereien. Lediglich Govern Sturges(John Lund)scheint den Job ernst zu nehmen. - Eine Kuriosität: das Regiedebüt des späteren "König des B-Films" Roger Corman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Lund (Govern Sturges) Dorothy Malone (Shallee) Mike Connors (The "Outlaws") Jonathan Haze (Bill Candy) Paul Birch (J.C. Hagard) R. Wright Campbell (John Morgan Candy) James Stone (Onkel Mike) Originaltitel: Five Guns West Regie: Roger Corman Drehbuch: R. Wright Campbell Kamera: Floyd Crosby Musik: Buddy Bregman Altersempfehlung: ab 12