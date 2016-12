MGM 13:55 bis 15:30 Actionfilm Shaolin - Die Rache mit der Todeshand HK, TWN 1976 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken China - Ende des 17. Jahrhunderts: Die Mandschuren haben ganz China besetzt und die Macht übernommen. Um ihre Herrschaft zu festigen, spielen sie die verschiedenen politischen Strömungen in der chinesischen Bevölkerung gegeneinander aus. Der Widerstand gegen die Unterdrücker wird vor allem von der Shaolin-Bruderschaft getragen, deren Klöster zerstört wurden und deren Führer in die Berge geflohen sind. Zwischen ihnen und den Verrätern aus den eigenen Reihen spielt sich ein blutiger Kleinkrieg ab. - Eine Geschichte von Rache, Freundschaft, Ehre und Schicksal aus der Schmiede der Shaw Brothers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sheng Fu (Fang Shih Yu) Kuan-Chun Chi (Hu Hui Chien) Yan Tsan Tang (Fang Hsiao-yu) Chi Chin Ma (Miao Tsui-hua) Fei Lung (Tiger Lei Hu) Hung Tsai (Feng Tao-te) Lung Wei Wang (Lu Ying-pu) Originaltitel: The Shaolin Avengers Regie: Cheh Chang Drehbuch: Cheh Chang, Kuang Ni Kamera: Mu-To Kung Musik: Yung-Yu Chen Altersempfehlung: ab 18