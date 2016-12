MGM 07:00 bis 08:35 Komödie Born Romantic - Herzensbrecher sollten tanzen können GB 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem Londoner Salsa-Club sucht Musiker Fergus (David Morrissey) nach seiner Exverlobten Mo (Jane Horrocks), die er vor Jahren sitzen ließ. Aus einem anderen Grund hat es Taschendieb Eddie (Jimi Mistry) an denselben Ort verschlagen: Der Glücklose hat die Polizei auf den Fersen. Und Frankie (Craig Ferguson) will die unnahbare Eleanor (Olivia Williams) aufreißen. - Episodisch verstrickte Lovestory mit sympathischen Darstellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Ferguson (Frankie) Jane Horrocks (Mo) Adrian Lester (Jimmy) Catherine McCormack (Jocelyn) Jimi Mistry (Eddie) David Morrissey (Fergus) Ian Hart (Taxifahrer 2) Originaltitel: Born Romantic Regie: David Kane Drehbuch: David Kane Kamera: Robert Alazraki Musik: Simon Boswell Altersempfehlung: ab 12

