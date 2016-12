Beate Uhse TV 22:50 bis 00:05 Erotikfilm Housemates GB 2014 Stereo 16:9 Merken Das Filmhighlight aus England! Die junge Juristin Jess zieht nach einer unschönen Trennung nach London, um dort ein neues Leben zu starten. Sie findet Aufnahme in einer Fünfer-WG, befreundet sich mit ihren Mitbewohnern an und erlebt eine Menge erotischer Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Housemates Regie: Stevie McQueens Altersempfehlung: ab 18