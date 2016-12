Spiegel TV Wissen 10:50 bis 11:35 Reportage Oldtimer unterm Hammer Auf der Jagd nach legendären Straßenkreuzern D 2014 Merken Oldtimer unterm Hammer - Als Ray Lambrecht vor 17 Jahren seinen Autohandel in Nebraska aus Altersgründen schließen musste, hinterließ er eine einzigartige Oldtimer-Sammlung. Jahrzehntelang stellte er Autos, die nicht verkauft werden konnten, einfach ab - in der Garage oder auf der grünen Wiese. Viele davon so gut wie neu. Mit dabei: Ein Chevy aus dem Jahr 1958 mit nur einer Meile auf dem Tacho. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oldtimer unterm Hammer