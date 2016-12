Silverline 04:35 bis 06:10 Horrorfilm The Returned E, CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken Alex ist ein "Zurückgekehrter", ein "Returned", jemand der mit einem Zombievirus infiziert wurde, jedoch durch Medikamente vor der Verwandlung bewahrt wird. Seine Frau Kate eine Ärztin, kämpft für die Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen das Virus. Die Vorräte für das bisherige Mittel werden langsam knapp, und die Feindseligkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber den "Returned" nimmt immer mehr zu. Radikale Gruppierungen kämpfen um die Oberhand über die Restbestände und die Situation droht zu eskalieren. Und Alex' Zeit läuft langsam ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Hampshire (Kate) Kris Holden-Ried (Alex) Shawn Doyle (Jacob) Claudia Bassols (Amber) Paulino Nunes (Detective Cawl) Melina Matthews (Eve) Barry Flatman (Krankenhausdirektor) Originaltitel: The Returned Regie: Manuel Carballo Drehbuch: Hatem Khraiche Kamera: Javier Salmones Musik: Jonathan Goldsmith Altersempfehlung: ab 12