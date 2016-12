ARD alpha 23:00 bis 23:45 Dokumentation alpha-Österreich: erlesen erlesen A 2016 Live TV Merken Vorweihnachtszeit ist Märchenzeit - und so dreht sich bei Heinz Sichrovskys Gästen in einer neuen "erLesen"-Ausgabe alles um die fantastischen Erzählungen. Amelie Fried ist nicht nur Moderatorin im deutschen Fernsehen, sondern auch erfolgreiche Schriftstellerin in unterschiedlichen Genres. Ihre Kinderbücher sind vielfach ausgezeichnet - und kürzlich erschien ihr neuer Roman "Ich fühle was, was du nicht fühlst" für Erwachsene. Michael Köhlmeier ist ein zeitgenössischer Erzähler, dessen Stimme schon ganze Generationen verzauberte. Während er vor allem in die Mythen- und Sagenwelt entführt, konzentriert sich der oberösterreichische Märchenerzähler Helmut Wittmann besonders auf die heimischen Volksmärchen. Außerdem spricht Ärztin und Erziehungsberaterin Martina Leibovici-Mühlberger über die psychologischen Auswirkungen von Märchen auf die Entwicklung unserer Kinder. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: alpha-Österreich