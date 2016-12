ARD alpha 17:15 bis 18:00 Magazin Gesundheits-Check Forever Young! - Das Geschäft mit der ewigen Jugend D 2016 16:9 Live TV Merken Jugendliches Aussehen gilt heutzutage mehr denn je. Es wird als Symbol für Glück, Erfolg, Reichtum und ein erfülltes Leben angesehen. Heute ist - folgt man den Versprechen der Anti-Aging-Industrie - das Älterwerden kein Schicksal mehr. Für ein jugendliches Äußeres geben die Menschen viel Geld aus, nehmen Schmerzen und gesundheitliche Risiken in Kauf. 2015 machten Parfümerien und Kaufhäuser laut des Marktforschungsinstituts IRI mehr als 202 Millionen Euro Umsatz mit Anti-Aging-Artikeln. 43.287 Menschen legten sich für Schönheits-OPs unters Messer, so die Daten aus einer Mitgliederbefragung von zwei Fachgesellschaften für ästhetische- und plastische Chirurgie. Das Geschäft mit der "ewigen Jugend" ist ein riesiger, ein lukrativer Markt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Gesundheits-Check