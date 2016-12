ARD alpha 14:15 bis 14:30 Bildungsprogramm Dicke Kinder - Essen wir uns krank? D 2012 2016-12-15 06:45 16:9 Live TV Merken Fast jeder dritte Jugendliche ist zu dick. Die medizinischen und sozialen Folgen sind beträchtlich. Sebastian und Emily nehmen den Kampf gegen die Fettsucht auf. Im Adipositas-Reha-Zentrum lernen sie, wie man schlank bleibt. * Leben mit Heißhunger und Fastfood "Mit Frustessen fängt man an", erzählt der 19-jährige Sebastian, "später habe ich dann immer viel zu viel gegessen". Stundenlang saß er vor dem Computer, stopfte Fastfood in sich hinein. Am Ende war er fettsüchtig - "adipös", wie Ärzte sagen. Dann entschloss er sich zur Kehrtwende, zum Kampf gegen seinen unförmigen Körper. In der Klinik lernte er, wie man sich bewusst ernährt, Lebensmittel einkauft und kocht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dicke Kinder - essen wir uns krank?