AXN 05:10 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Feindliche Übernahme AUS 2008 16:9 Merken Die Crew der Hammersley verfolgt illegale Einwanderer, die sie schließlich auf offener See auf einer Sandbank aufgreifen. Die Geretteten, unter ihnen ein asthmakrankes Mädchen, werden zu ihrem provisorischen Quartier unter Deck gebracht, als drei mutmaßlich osteuropäische Männer Kate und Nikki in ihre Gewalt bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy "Charge" Thorpe) Jay Bunyan (Able Seaman Billy "Spider" Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete "Buffer" Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh "ET" Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Tony Morphett Musik: Les Gock, Anthony Ammar, Adam Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 496 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 226 Min. Die Ruhrpottwache

Dokusoap

Sat.1 04:45 bis 05:30

Seit 31 Min. hallo deutschland

Magazin

ZDF 04:55 bis 05:30

Seit 21 Min.