Animal Planet 22:35 bis 23:20 Dokumentation Der Affenwald von Staffordshire USA 2008 Merken Eigentlich sind Berberaffen in den entlegenen Regionen des Atlas-Gebirges in Marokko und Algerien zu Hause. Doch es gibt sie auch mitten in Europa - genauer gesagt in England: Denn nahe dem Örtchen Stafford wurde ein einzigartiges Tierschutzprojekt ins Leben gerufen. Auf einer Fläche von 25 Hektar haben 17 Berberaffenfamilien einen neuen Lebensraum gefunden - den "Affenwald von Staffordshire". Im dicht bewaldeten Gebiet tummeln sich insgesamt 140 Exemplare der gefährdeten Tierart. Das Besondere daran: Hier gibt es keine engen Käfige, Zäune oder Wände. Unter freiem Himmel kann sich die Affenbande so richtig austoben und dabei allen Tätigkeiten nachgehen, die auch in freier Wildbahn den Berber-Alltag bestimmen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: League of Monkeys