National Geographic Wildlife 01:45 bis 02:40 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Das Geheimnis der blinden Krokodile USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die in der Gegend des Tarcoles River in Costa Rica beheimateten Krokodile sind aus einem unerfindlichen Grund blind. Brady Barr will diesem Phänomen auf den Grund gehen. Bei seinen Nachforschungen stellt sich heraus, dass der Tarcoles River eines der am meist verschmutzen Gewässer in Südamerika ist. Könnten Schadstoffe die Ursache für das Erblinden der Krokodile sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters

