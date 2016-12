National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:20 Dokumentation Gorongosa - Ein Paradies kehrt zurück Der Elefantenflüsterer NL 2015 2017-01-06 13:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Nun lebt Bob Poole schon eine ganze Weile im Gorongosa National Park in Mosambique. Die überwältigende Schönheit des Landes hat ihn vollends in ihren Bann gezogen. Paviane, Warzenschweine und ein einäugiger Kuhreiher gehören zu seinen Nachbarn. Doch jetzt beginnt die Trockenzeit, und Mensch und Tier werden vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Gemeinsam mit seiner Schwester Joyce, einer international renommierten Elefantenexpertin, untersucht er das merkwürdige Verhalten der Dickhäuter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Africa's Wild Kingdom Reborn