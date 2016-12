National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Kalt, kälter, eiskalt USA 2013 2016-12-15 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Februar in Michigan, und Liebe liegt in der Luft: Dr. Sandra gibt für den Valentinstag ihre Verlobung bekannt. Während Dr. Pol und seine Frau sich für die junge Tierärztin freuen, fühlt Charles sich plötzlich einsam. Damit der junge Pol nicht zu traurig wird, soll er sich ein Haustier als neuen Begleiter aussuchen. In der Praxis zeigt sich hingegen die weniger erfreuliche Seite der Tierhaltung: Ein Schwein leidet unter Ohrenentzündung, und ein Husky wird seine Krankheit nicht los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol