ARTE 20:15 bis 22:05 Melodram The Immigrant USA 2013 2016-12-28 23:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1921: Zusammen mit ihrer Schwester Magda verlässt Ewa ihr Heimatland Polen. In Amerika wollen die beiden ein neues Leben beginnen. Doch schon bei der Einreise gibt es Schwierigkeiten. Die Schwestern werden voneinander getrennt. Allein in New York gerät Ewa an den zwielichtigen Bruno, der ihr erst hilft und sie dann in die Prostitution drängt. – Das eindringliche Drama thematisiert auf zeitlose Art die Schwierigkeiten des Lebens in der Fremde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Cotillard (Ewa Cybulska) Joaquin Phoenix (Bruno Weiss) Jeremy Renner (Orlando / Emil) Dagmara Dominczyk (Belva) Jicky Schnee (Clara) Elena Solovey (Rosie Hertz) Maja Wampuszyc (Edyta Bistricky) Originaltitel: The Immigrant Regie: James Gray Drehbuch: James Gray, Ric Menello Kamera: Darius Khondji Musik: Christopher Spelman Altersempfehlung: ab 12