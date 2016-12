ARTE 11:00 bis 11:25 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Wildes Asien - Nepal und Indien USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Indien und Nepal stehen nicht nur fürübervölkerte Städte, sondern auch für das "wilde" Asien, wo noch Tiger, Nashörner und Bären in natürlicher Umgebung leben. In dieser Episode reist Art Wolfe frei nach den Erzählungen von Rudyard Kipling auf einem Elefanten zu den letzten Bengalischen Tigern. Seine Reise beginnt in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Von dort begibt sich der Abenteurer zusammen mit dem Naturforscher Dhan Bahadur Tamang in den Chitwan-Nationalpark, wo er einige gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Tierarten fotografiert, darunter scheue Lippenbären, Gangesgaviale - die Urahnen des Krokodils - und das Panzernashorn, eines der größten Nashörner. Der Bestand der auf kurzen Strecken äußerst schnellen Tiere hat sich in den letzten Jahrzehnten glücklicherweise wieder vermehrt. Im Nationalpark trifft Art Wolfe außerdem Elefantentreiber, Mahuts genannt, beim Füttern und Waschen ihrer Schützlinge. Sie sind mit den Tieren seit ihrer Kindheit vertraut. Von dort aus reist der Abenteurer weiter in den Dschungel des Bandhavgarh-Nationalparks, das grüne Herz Indiens. Es ist eines der letzten Verbreitungsgebiete der Königstiger, auch Bengalische Tiger genannt. Die bekannte Umweltaktivistin Belinda Wright, die sich leidenschaftlich für den Erhalt der Tiger in Indien einsetzt, begleitet den Fotografen zu den seltenen und stark gefährdeten Großkatzen. Einmal einen wilden Tiger fotografieren ein Kindheitstraum von Art Wolfe geht in Erfüllung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean White (Kamera) Moderation: Art Wolfe Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer, Sean White