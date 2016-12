National Geographic People 23:15 bis 00:00 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Unter Feuer in Sierra Leone GB 2009 2016-12-14 03:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Januar des Jahres 2000 will der britische Major Phil Ashby mit einer UN-Friedenstruppe die Kriegsparteien des westafrikanischen Landes Sierra Leone entwaffnen. Keine leichte Aufgabe, denn er trifft vor allem auf fanatisierte, blutrünstige Kindersoldaten, die von einem brutalen Warlord angeführt werden. Als einige der Rebellen tatsächlich ihre Waffen abgeben, ordnet der Warlord einen blutigen Rachfeldzug an und lässt gegen die UN-Truppen marschieren. Bald ist Phil Ashby mit seinen Leuten von einer Übermacht eingekesselt. Er erfährt, dass sein Gegner im Bezug auf seine Person ziemlich spezielle Pläne hat - er will ihn aufessen. Nun setzt Ashby alles auf eine Karte und versucht die Flucht durch ein von den Rebellen kontrolliertes Dschungelgebiet. Vor ihnen liegen 50 Kilometer mitten durch eine grüne Hölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Bennett (Andy) Lenny Juma (Augustine Gbao) Charles McClintic (Dave) James Tovell (Major Phil Ashby) Simon Walsh (Paul) Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Renny Bartlett Musik: Anne Nikitin