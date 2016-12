National Geographic People 07:50 bis 08:35 Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Harte Bandagen USA 2011 2017-01-11 21:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Auseinandersetzungen zwischen den Brüdern Nicky und Bobby werden härter. Als Bobby versucht, eine eigene Wahrsagepraxis zu eröffnen, ohne vorher seinen Vater um Erlaubnis zu bitten, steht Ärger ins Haus. Ausgerechnet jetzt hat Bobbys Schwiegertochter Probleme mit ihrer Schwangerschaft: Es droht eine Frühgeburt. Nun ist Großmutter Tina gefragt. Sie ist für ein uraltes Geburtsritual zuständig, das nun schleunigst vollzogen werden muss. Derweil unterstützt Bobby seine Töchter Amanda und Vivian so gut er kann. Die beiden Mädchen haben es sich in den Kopf gesetzt, Schauspielerinnen zu werden. Nicky ist außer sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Gypsies

