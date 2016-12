Disney Cinemagic 05:00 bis 06:25 Komödie Lass Dir was einfallen! USA 2002 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Modepüppchen Lexy (Lindsay Lohan) hat nur eins im Sinn: Klamotten und die Schülerzeitung, für die sie schreibt. Plötzlich verschwindet ihr Englischlehrer. Lexy nimmt sich der Sache an. Gemeinsam mit ihren Freunden kommt sie einem großen Betrug auf die Spur. - Der "Ein Zwilling kommt selten allein"-Star sorgt diesmal als Privatdetektivin für Action. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Lexy Gold) Bug Hall (Jack Downey) Ian Gomez (Orlando Walker) Brenda Song (Jennifer) Ali Mukaddam (Gabe) Dan Lett (Frank Gold) Amanda Plummer (Miss Dawson) Originaltitel: Get a Clue Regie: Maggie Greenwald Drehbuch: Alana Burgi Sanko Kamera: Rhett Morita Musik: David Mansfield Altersempfehlung: ab 10

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 496 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 226 Min. Die Ruhrpottwache

Dokusoap

Sat.1 04:45 bis 05:30

Seit 31 Min. hallo deutschland

Magazin

ZDF 04:55 bis 05:30

Seit 21 Min.