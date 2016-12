National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Prison Breaks - Die wahren Geschichten Inselfestung GB 2009 2016-12-15 09:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Matthew Williams kam wegen Brandstiftung ins Parkhurst-Gefängnis. Er war fest dazu entschlossen zu fliehen, wusste aber auch, dass das nicht einfach sein würde. Denn Parkhurst ist nicht nur von mehreren Zäunen umgeben - es liegt auch auf einer Insel. Selbst wenn es ihm gelingen sollte, aus dem Gefängnis auszubrechen, müsste er auch einen Weg finden, die Insel zu verlassen. Matthew tat sich mit anderen Gefangenen zusammen und fertigte einen Schlüssel an, mit dem man einige Türen im Gefängnis öffnen konnte. In der Metallwerkstatt des Gefängnisses bauten sie eine Leiter, die sie in ihre Einzelteile zerlegten, damit sie nicht gefunden werden konnte. Sie konnten tatsächlich aus dem Gefängnis ausbrechen - aber nun mussten sie noch die Insel verlassen. Hierzu planten sie, ein Flugzeug zu stehlen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Breakout