National Geographic 14:05 bis 14:55 Dokumentation Ultimate Airport Dubai USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet auf einem Flughafen, einem Ort, an dem Zeit Geld ist, hängt die Routinereparatur der Kielflosse eines 208 Millionen Dollar teuren Airbus A330 in der Schwebe. Zwei sich noch in der Ausbildung befindliche "Airside Operations Controller" müssen das viele Millionen Dollar teure Fluggerät passgenau in seine vorgesehene Parkposition bringen. Gleichzeitig wird auf diesem Flughafen, der am Rande seiner Kapazitätsgrenze von 57 Millionen Passagieren pro Jahr arbeitet, ein neuer, 3,2 Milliarden Dollar teurer Flugsteig daraufhin getestet, künftig 15 Millionen zusätzliche Reisende zu verkraften und 33 Exemplare des weltgrößten Passagierjets, des 389 Millionen Dollar teuren Airbus A 380, abzufertigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Airport Dubai