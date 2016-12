National Geographic 07:50 bis 08:20 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-12-25 07:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Das sogenannte Fixed Gear Bike - kurz Fixie - ist ein Fahrrad mit nur einem Gang und ohne Freilauf. Für sportliche Fahrer mit Sinn für Style symbolisiert das Fixie ein Lebensgefühl, das nicht selten ziemlich plötzlich zum Stillstand kommt. Überhaupt hat ein unsanfter Fall schon so manchen Spaß im Keim erstickt - zumal beim lockeren Tanz auf dem Stuhl. "Science of Stupid" präsentiert eine bunte Vielfalt an Videoclips, in denen die Protagonisten eine schmerzliche Lektion fürs Leben erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid

