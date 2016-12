National Geographic 05:00 bis 05:50 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Neue Kollegen USA 2009-2010 2017-01-11 01:10 Dolby 16:9 Merken Südlich von San Diego liegt eine der am schärfsten bewachten Grenzen der Welt: die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Hier verläuft die Demarkationslinie zwischen der so genannten Ersten und der Dritten Welt. In der heutigen Folge sind die amerikanischen Grenzbeamten Drogengeldern auf der Spur. Ihre Recherchen führen sie zu den mächtigen mexikanischen Drogenkartellen. Dabei treffen die Ermittler auch auf Korruption in den eigenen Reihen. Außerdem geht es heute um eine Gruppe junger Kollegen, die gleich an ihrem ersten Arbeitstag die Gefahren an Amerikas heißer Grenze hautnah zu spüren bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border

