TNT Comedy 02:10 bis 02:30 Comedyserie Die Millers Mein Freund, der Papst USA 2015 16:9 Merken Als Kip erfährt, dass Papst Franziskus in die Stadt kommt, will er ihn unbedingt treffen, in der Hoffnung dieser könne sein Karpaltunnelsyndrom heilen. Weil Tom mit dem Kirchenoberhaupt befreundet ist, kürt Kip ihn zu seinem neuen besten Freund. Auf der Parade kommt es, wie es kommen muss: Sie überwinden die Absperrung und stürmen geradewegs auf den Papst zu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Manuel Bermudez (Bystander) Beau Bridges (Tom Miller) Nelson Franklin (Adam) Sean Hayes (Kip) Ian Reed Kesler (Chuck Manners) Margo Martindale (Carol Miller) Originaltitel: The Millers Regie: Marc Buckland Drehbuch: Elizabeth Tippet Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux

